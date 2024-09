50 Cent : 24 millions dépensés en frais de justice sur toute sa carrière

Les finances de 50 Cent, ça a l'air plutôt compliqué...

A 49 ans, 50 Cent fait désormais partie de l'ancienne génération du rap US. Probablement un coup dur pour ceux qui ont commencé à écouter du rap avant l'an 2000, tant les tubes du rappeur restent actuels pour pas mal d'entre nous. C'est pourtant un fait : Fifty est un ancien, qui a bien charbonné pendant toutes les années 2000 et aura marqué l'histoire de cette musique. Mais avec son personnage de gangster trolleur et séducteur, le rappeur a connu pas mal de déboires judiciaires pendant toute sa carrière : divorces, fils ingrat, bataille autour de droits d'auteur,... Tout ça l'a poussé à débourser des sommes colossales en frais de justice.

24 millions de dollars, c'est apparemment la somme dépensée par 50 Cent en frais judiciaires pour l'ensemble de sa carrière. Un chiffre qui peut d'ailleurs toujours monter, puisque le rappeur est loin d'être un retraité, même s'il ne sort quasiment plus de morceaux, se concentrant plutôt sur la production de séries TV comme "Power" ou "BMF". Invité sur le podcast Million Dollaz Worth of Game, c'est le rappeur lui-même qui a révélé l'information à propos de ses frais de justice.

"J'ai dépensé 24 millions de dollars en frais de justice sur toute ma carrière jusqu'à présent. J'avais trop hâte d'être riche", a expliqué le rappeur en affirmant qu'il avait attaqué toutes les personnes qui l'ont dérangé. Il déclare aussi, dans la suite de l'interview, qu'il n'a pas de manager et se réfère à un avocat pour tout ce qui touche au business et à l'argent. "Pourquoi j'aurais besoin d'être managé ? J'ai déjà fait chaque deal des centaines de fois. Ils veulent tous travailler pour un pourcentage, vous voulez prendre un pourcentage sur moi ? Vous n'avez pas construit tout ça, c'est moi qui l'ai construit", déclare 50 Cent, qui a décidément très bien géré sa carrière et qui est sûr de ce qu'il vaut !