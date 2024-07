50 Cent pris à partie par des fans de Kendrick Lamar pour sa collaboration avec Drake

On conseille aux fans en question de faire très attention...

50 Cent a réussi à se tenir quasiment à l'écart de l'épidémie de clashs qui a sévi pendant tout le début de l'année 2024 dans le rap US. On dit "quasiment", car il en a quand même profité pour se moquer de Rick Ross le plus possible, lui qui a été tabassé par des fans de Drake lors d'un concert au Canada. Mais globalement, Fifty n'a pas été pris pour cible. Malheureusement pour lui, ça pourrait bientôt changer, à cause d'une collaboration avec Drake qui n'est visiblement pas du goût de certains fans.

En effet, lors de la journée d'hier, 50 Cent a posté sur Instagram un cliché de lui, en compagnie de Drake, avec en légende : "Réunion de travail la nuit dernière, moi et ChampagnePapi on va sortir la caméra et tourner le truc le plus énorme que vous ayez vu sur votre TV", suivi de ses nombreux hashtags et placements de produits (on connait la chanson avec 50 Cent). Une annonce peut-être faite un peu trop tôt au niveau chronologique, alors que le clash entre Drake et Kendrick Lamar n'est pas encore complètement terminé.

D'ailleurs, les fans de Kendrick Lamar ne sont pas passés à côté de l'information et ils ont commencé à venir embêter 50 Cent, en disant qu'il avait choisi son camp entre K.Dot et Drizzy, et qu'évidemment, il avait choisi le mauvais côté. De France, on observe tout ça avec amusement, puisqu'on est absolument certains que ce "mauvais choix" de 50 Cent n'aura absolument aucune conséquence de la vie réelle et que personne ne va le boycotter ni lui créer des problèmes pour ça. Des gens bien plus sérieux que "des fans de Kendrick sur le net" ont essayé de faire des problèmes à 50 Cent, et ça s'est plutôt mal terminé pour eux, en général.