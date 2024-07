50 Cent : en concert au Canada, il se moque de Rick Ross

La guerre est loin d'être finie entre les deux.

L'opportunité était bien trop belle pour ne pas être saisie. Ce samedi 20 juillet, 50 Cent performait à Toronto. En pleins remerciements du public suite à leur accueil chaleureux, Fif' a lancé un énième tacle à son rival Rick Ross, qui n'avait quant à lui pas été très bien reçu à Vancouver le mois passé.

"Je veux prendre le temps de vous remercier de m'avoir fait me sentir chez moi. Parce que certains d'entre vous ont botté le cul de Rick Ross", a-t-il déclaré à la foule en délire.

50 Cent clowns Rick Ross while performing in Toronto. 😆🇨🇦 pic.twitter.com/hmatYizBzz — XXL Magazine (@XXL) July 21, 2024

Le 4 juin dernier, Rick Ross s'était en effet retrouvé au coeur d'une bagarre lors du festival de musique Ignite, juste après avoir balancé le son "Not Like Us" de Kendrick Lamar dans la ville natale de Drake. Des fans de Drizzy avaient alors tabassé Rozay et son garde du corps, ce qui, évidemment, avait beaucoup fait rire 50 Cent. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le rappeur était revenu sur le sujet, déclarant :

"Hey les gars, je viens de voir quelque chose d'assez triste qui s'est déroulé au Canada et je voudrais dire à tout le monde que j'espère que le frérot est rentré chez lui sain et sauf".

Au cours de sa performance, 50 Cent a d'aileurs été rejoint par Drake. Le 6 God en a d'ailleurs profité pour interpréter son morceau "Push Up" aux côtés de Fifty, son premier diss track de réponse à Kendrick Lamar. Un titre dans lequel il cite d'ailleurs le créateur de Power Universe :