50 Cent ne lâche pas Rick Ross

L'occasion était trop belle pour Fifty.

Il ne manquait plus que lui! Cela fait plusieurs mois maintenant que le rap game US est en ébullition avec des clashs qui jaillissent de tous les côtés, mais au milieu de tout ça, il y en a un qui s'est fait plutôt discret : 50 Cent. Étrange, quand on connaît l'attirance du bonhomme pour les clashs et la provocation. Mais il faut dire aussi que les clashs se sont fait à coup de diss tracks, et que Fifty ne sort quasiment plus de morceaux. Par contre, il est toujours capable de terminer ses rivaux avec des vannes hilarantes sur les réseaux, comme Rick Ross vient d'en faire l'amère expérience.

Vous avez probablement suivi l'histoire de l'agression de Rick Ross lors d'un concert au Canada, pendant lequel il a joué "Not Like Us", le diss track de Kendrick contre Drake. Résultat : des fans de Drizzy ont tabassé Rozay et son garde du corps, ce qui, évidemment, a beaucoup fait rire 50 Cent. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on le voit aborder le sujet : "Hey les gars, je viens de voir quelque chose d'assez triste qui s'est déroulé au Canada et je voudrais dire à tout le monde que j'espère que le frérot est rentré chez lui sain et sauf", déclare Fifty dans un premier temps.

Avant d'enchaîner en disant : "j'espère qu'il a maintenant un nouveau point de vue sur ce qu'il peut faire et ne peut pas faire quand il parcourt le monde. Ce moment où le gars fais le petit geste là, avant de se faire éclater la gueule, ça ne reflète pas sa personnalité". Il continue ensuite à le troller en parlant notamment de la manière dont ils ont tenté de fuir. Sacré 50 Cent, on se doutait bien qu'il n'allait pas louper cette occasion !