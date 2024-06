50 Cent célèbre son amitié avec Eminem

Eminem et 50 Cent lors d'un concert à Detroit

"Je l'aime jusqu'à la mort".

Dans un contexte de clashs perpétuels sur la scène hip hop, c'est une relation entre deux rappeurs mythiques qui fait plaisir à voir. Voilà plus de 20 ans qu'Eminem et 50 Cent célèbrent leur amitié sincère, enchaînant les performances ensemble et partageant sur Instagram les souvenirs de leur complicité de longue date. Le 19 juin dernier, Mr. Ferrari a partagé sur son compte Instagram une photo générée par l'IA de lui-même aux côtés du rappeur de Détroit, accompagnée d'un message sur le pouvoir de l'amitié :

"Mes amis sont importants pour moi, j'ai croisé tellement de pigeons que je les apprécie", a écrit Fif'. "J'ai beaucoup appris sur moi-même au fil des ans. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis, juste de quelques bons".

Un soutien sans faille pour lequel le leader de G-Unit est très reconnaissant vu que c'est Eminem qui l'avait présenté à Dr Dre au début des années 2000. On apprenait aussi récemment que Fifty ferait peut-être partie du prochain album de Slim Shady, faisant une brève apparition dans la bande-annonce : "Je pensais que nous étions amis. Ce n'est pas un ami, c'est un psychopathe", déclare Fifty en taquinant son ami de longue date.

EMINEM

THE DEATH OF SLIM SHADY

(COUPE DE GRÂCE)



SUMMER 2024 pic.twitter.com/0LRL6Kh6Rm — Complex Music (@ComplexMusic) April 26, 2024

Un projet commun entre les deux artistes pourrait d'ailleurs voir le jour, Slim Shady n'étant pas fermé à l'idée de collaborer sur un projet avec Fifty, comme il le révélait récemment au micro de la radio Shade 45 en janvier dernier, interrogé par DJ Whoo Kid :