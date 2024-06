Eminem bat un record de Drake sur Spotify

Eminem est bel et bien de retour.

Son heure de gloire est loin d'être derrière lui.

Depuis son retour avec "Houdini", Eminem rafle tout sur son passage. Le Rap God vient de décrocher un tout nouveau record en devenant le rappeur le plus écouté au monde sur Spotify. Il dépasse ainsi Drake, qui comptabilise 79,5 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming.

Même à 51 ans, Eminem prouve donc qu'il reste toujours le GOAT. Depuis la sortie de son single "Houdini" le 31 mai dernier, Slim Shady enchaîne les records. En une semaine seulement, le clip comptabilisait déjà plus de 50 millions de vue sur YouTube.

Ce premier morceau issu de son album "The Death Of Slim Shady" a récemment été certifié disque d'or aux États-Unis, et cela en seulement 10 jours (réalisant donc 500 000 ventes) ! Pas une grande surprise pour ce titre solo, qui dès sa sortie, s'est hissé à la deuxième place du classement Bilboard 100. La preuve que même 25 ans après, la carrière du Rap God n'est pas près de s'essouffler, au contraire.