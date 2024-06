Eminem : "Houdini" est disque d'or en seulement dix jours

Les records continuent à tomber pour Slim Shady.

Eminem a 51 ans. C'est une immense star et on pourrait penser que son heure de gloire est derrière lui. En réalité, il n'en est rien. Les incroyables chiffres de son dernier single, "Houdini", premier extrait de son album à venir "The Death Of Slim Shady", sont là pour le prouver. En effet, ce morceau a été certifié or aux Etats-Unis en seulement dix jours (cela correspond à 500 000 ventes quand même !) ! 25 ans de carrière et toujours autant de succès, c'est beau ! Ce premier single solo depuis Eminem depuis 2020 (on ne compte pas les featurings) a également débuté numéro 2 au classement Billboard Hot 100 des meilleures ventes de single, seulement devancé par le morceau “I Had Some Help” de Post Malone et Morgan Wallen. Cela n'empêche pas le rappeur de Detroit de faire son meilleur démarrage depuis 2010 !

📀 Le nouveau morceau "HOUDINI" d’Eminem est déjà certifié DISQUE D’OR (500k ventes) en 10 JOURS !!



25 ans de carrière et toujours au TOP 🐐 pic.twitter.com/IbP6TdrOCX — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 11, 2024

Avec son titre « Houdini », Eminem a réussi à obtenir un nouveau single d’OR en l’espace de 10 jours (500K ventes) ! 🤯



C’est fou de se dire qu’à 51 ans, the SLIM SHADY arrive toujours a réaliser des performances de la sorte, lui qui a commencé à rapper à l’âge de 13 ans. pic.twitter.com/bFoSPqUsT2 — Bangrz (@Bangrzfr) June 11, 2024

🏆 Eminem réalise son meilleur démarrage depuis 2010 avec « Houdini » !



🇺🇸 Le single entre n°2 au Billboard Hot 100, soit son meilleur classement en première semaine depuis « Love The Way You Lie » en featuring avec Rihanna. pic.twitter.com/mnKrtyhgj7 — Ventes Rap (@VentesFRap) June 10, 2024

Et on n'insiste pas sur les autres chiffres d'"Houdini" qui sont tout aussi impressionnants !