Eminem : les chiffres fous de "houdini"

Première place des charts dans plus de 50 pays.

Le légendaire Eminem vient de frapper un grand coup avec la sortie de son nouveau single "Houdini". En seulement quelques heures, le clip vidéo a déjà cumulé un impressionnant 16 millions de vues sur YouTube, se hissant directement au sommet des tendances. Mais ce n'est pas tout, la chanson a également atteint la première place des charts dans plus de 50 pays à travers le monde. Impressionnant.

🚨 EMINEM RÉALISE UN ÉNORME RETOUR AVEC LA SORTIE DE SON NOUVEAU MORCEAU !!



• 8M de vues en 14H

• N°1 des tendances YouTube

• N°1 des charts dans + de 50 pays



Seulement 14H après sa sortie 🤯 pic.twitter.com/1haiNvc0ms — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 31, 2024

"Houdini" n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend avec le douzième album studio d'Eminem, intitulé "The Death of Slim Shady". Bourré de punchlines provocatrices, le morceau donne un aperçu de la manière dont le rappeur s'apprête à enterrer son alter ego Slim Shady, créé en 2002. Le clip, riche en références surprises, commence par un appel de son manager Paul Rosenberg, qui lui lance : "J'ai écouté l'album... mon dieu, ce n'est pas possible, tu es tout seul sur ce coup."

Loin d'être seul, Eminem est entouré de nombreuses stars dans le clip de "Houdini". On y retrouve notamment 50 Cent, Pete Davidson et Snoop Dogg. Le légendaire Dr Dre fait également une apparition, annonçant que Slim Shady a rejoint l'année 2024 grâce à un portail spatio-temporel.