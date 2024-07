Drake trolle Rick Ross

Après son agression, Rozay se fait troller par Drake.

Le weekend dernier a eu lieu un événement qui a fait passer un cap à l'embrouille entre Drake et le reste du rap game, notamment Kendrick Lamar, mais aussi Rick Ross. Le "Bawz" de Miami a en effet été agressé avec sa team, par une horde de fans de Drake nommée les Drake Goons. Un nom ridicule, mais une existence bien réelle comme a pu le constater Rick Ross après la bagarre, qui n'a pas eu de conséquences graves. Depuis les faits, Rozay et Drizzy se sont exprimés sur l'événement, chacun de leur côté.

Avec toute son arrogance, Rick Ross a essayé de montrer qu'il n'était pas touché par tout ça. il a notamment posté une story sur laquelle on peut le voir poser devant un joli jet privé à son nom avec en légende : "Vancouver, c'était sympa, à la prochaine". On peut aussi le voir dans les commentaires d'un article qui parle de la bagarre, en train de dire : "Je pensais qu'ils venaient me servir des bouteilles". Il s'est ensuite filmé pendant son voyage en train de déguster un champagne cher (et pas bon, mais les américains et le goût...).

Rick Ross breaks silence on brawl in Canada pic.twitter.com/h6SBA0iDQC — HipHopDX (@HipHopDX) July 1, 2024

Drake aussi a commenté les événements du weekend, en n'oubliant pas de troller Rick Ross, de manière un peu subtile. Il a souhaité une joyeuse fête du Canada à tout le monde, tout en écoutant une chanson des Rascalz, "Northern Touch", qui viennent justement de... Vancouver, la ville où Rozay s'est fait "masser". Il a aussi envoyé des cœurs à l'une des baby mama de Rick Ross, Tia Kemp. Bref, quelque chose nous dit que tout ça est loin d'être terminé...