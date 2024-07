Kendrick Lamar : les chiffres fous du clip "Not Like Us"

Kendrick Lamar pulvérise les records avec "Not Like Us". Le clip connaît un succès fulgurant, atteignant près de 20 millions de vues sur YouTube en seulement 24 heures. Cette performance exceptionnelle en fait le meilleur démarrage de l'année pour un clip.

Le titre, un disstrack visant Drake, a captivé les fans dès sa sortie. En à peine 40 minutes, la vidéo a déjà franchi le cap du million de vues, un chiffre exceptionnel. Réalisé par Lamar lui-même et Dave Free, le clip met en scène plusieurs personnalités dont DJ Mustard, DeMar DeRozan et la famille du rappeur.

Bien qu'impressionnants, ces chiffres restent toutefois en dessous des records absolus détenus par des artistes K-pop comme BTS, dont le clip "Butter" avait atteint 108,2 millions de vues en 24 heures.

Pendant ce temps, Drake faisait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux suite à son apparition à une soirée mondaine. Des photos le montrant fatigué ont alimenté les plaisanteries des fans de Kendrick, faisant référence à leur récent clash.

Avec "Not Like Us", Kendrick Lamar semble avoir pris l'avantage dans ce duel, tout en s'imposant comme l'un des artistes les plus influents du monde.