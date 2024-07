50 Cent réagit à la tentative d'assassinat sur Trump

Le rappeur se retrouve en TT.

Les américains retiennent leur respiration depuis la tentative d'assassinat sur Donald Trump lors de la journée du samedi 13 juillet. Plusieurs coups de feu ont été tirés lors d'un meeting du candidat aux élections présidentielles, le touchant au visage et tuant au moins une autre personne dans la foule. Un drame qui a suscité de vives réactions, que ce soit sur Twitter ou dans le rap game, comme nous le montre 50 Cent, qui s'est retrouvé en top tweet l'espace d'un instant, le lendemain de la fusillade.

Car Donald Trump et 50 Cent ont désormais un point commun : celui d'avoir survécu à une tentative d'homicide par balle, même si 50 Cent aura un peu plus morflé que le candidat républicain aux élections. Mais Fifty a encore fait mieux, lors d'un concert qui a eu lieu ce weekend : il a interprété "Many Men" sur scène en live à Boston. Derrière lui, un meme de Donald Trump déguisé en 50 Cent version pochette de "Get Rich or die tryin".

Une idée directement inspirée du fait qu'il s'est retrouvé en tendance sur Twitter. Décidément, 50 Cent est toujours le roi de la comm. Mais pas sûr que ça fasse beaucoup rire les américains, qu'un possible futur président se fasse tirer dessus en plein meeting. Le résultat des futures élections risque d'ailleurs d'être fortement influencé par cette tentative de meurtre.