Ice Spicy : Donald Trump est fan de la rappeuse !

L’ancien président des Etats-Unis valide la chanteuse de 23 ans.

Donald Trump continue de faire parler de lui ! Alors que l’ancien président des Etats-Unis est actuellement en procès devant le tribunal fédéral de Manhattan pour des accusations de viol à son encontre, Donald Trump a été invité ces derniers jours dans un podcast pour répondre à une série de questions. Le but étant de présenter différentes personnalités publiques, à celui qui espère se représenter aux présidentielles en 2024 et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Si Joe Biden, le président actuel des Etats-Unis a été qualifié "d’idiot" et Kim Kardashian de "Fourbe", Ice Spicy a eu le droit à meilleur sort puisque si au départ le candidat politique ne connaissait pas la rappeuse, il s’est empressé de répondre "J’aime ça". Une séquence qui a beaucoup tourner sur les réseaux sociaux et qui risque de ne pas plaire à la principale concernée :

Donald Trump gets giddy over Ice Spice while dissing Kim Kardashianhttps://t.co/52WCdDsvQr



🎥: @KyleForgeard pic.twitter.com/OVdNqR10hL — HipHopDX (@HipHopDX) April 20, 2023

La chanteuse de 23 ans qui a été découverte sur l’application TikTok lors du confinement, a enfin le succès escompté. Après la certification de son premier single "Munch", Ice Spicy compte bien profiter de sa notoriété. La jeune femme a récemment sorti le clip de "Princess Diana" dans lequel elle collabore avec la célèbre Nicki Minaj. Entre concerts et évènements, Ice Spicy n’a pas le temps de s’attarder sur des détails.

Cependant, on espère quand même qu’elle réserve une réponse épicée à Donald Trump !