Kendrick Lamar : les fans n'en peuvent plus de "Not Like Us"

Kendrick Lamar dans le clip de "Not Like Us", dont les fans commencent à avoir marre.

Du coup, il sort un nouveau morceau !

Kendrick, MVP du Rap US 2024

Kendrick Lamar est clairement le MVP du rap US depuis le début de l'année 2024, depuis son couplet sur le titre "Like That" avec Future et Metro Boomin, qui a lancé le clash avec Drake. Une actualité qui nous accompagné tous ces derniers mois, avec, pour finir en beauté, la sortie du diss track "Not Like Us" qui a été un véritable banger et a voyagé sur toute la planète. C'est probablement pour cette raison que le rappeur de Compton a été choisi pour animer la mi-temps du Superbowl LIX, en Louisiane, début 2025.

Mais on espère que d'ici là, K.Dot nous aura préparé des nouveautés. Car une chose est sûre : quelques mois plus tard, plus personne ne peut supporter "Not Like Us", et ça commence même à s'en plaindre sur les réseaux.

I dont think the issue is that we specifically wanted wayne, we just didn’t want kendrick!!! we tired of they not like us!!!!!🙄 — clark kent (@shxlnoelle) September 9, 2024

Lassitude chez les fans, nouveau morceau pour Kendrick

Il faut dire que "Not Like Us" n'a rien d'un chef d’œuvre. Ici, on le sait, et Kendrick Lamar doit le savoir lui aussi, car des chefs d’œuvres, il en a déjà sorti plus d'un. C'est un bon morceau, sans plus, qui a eu autant de succès simplement parce qu'il s'attaquait violemment au numéro 1 des ventes du rap game, Drake (qui a peut-être perdu son statut, d'ailleurs). Vaguement entraînant, le titre a des lyrics franchement pas incroyables quand on connait la qualité d'écriture de K.Dot, qu'on a pu apercevoir sur "Money Trees" et tellement d'autres morceaux à l'époque (un peu moins sur les derniers albums...). La lassitude des fans est donc compréhensible et même explicable.

As a Kendrick fan. I’m tired of not like us and the drake beef. I want to hear some new music with real life substance shit I can apply to my life — Terrence🇯🇲 (@Watch_TV24) September 9, 2024

Pour un grand nombre de fans américains du rappeur, la hype est terminée et ils ne veulent pas entendre ce morceau à la mi-temps du Super Bowl, alors que c'est probablement la raison pour laquelle Kendrick Lamar a été choisi. Du coup, la lassitude commence à grandir sur Twitter, où on peut voir des fans du rappeur dire qu'ils veulent écouter "de nouveaux sons qui parlent de la vraie vie", comme c'était la spécialité du rappeur auparavant.

D'ailleurs, Kendrick semble avoir compris cette lassitude. Il l'a même anticipée, puisqu'il vient de dévoiler un tout nouveau morceau, dont on ne connait pas le titre pour le moment puisque l'artiste ne l'a pas précisé. Cette fois, on semble revenir à l'ancien Kendrick, qui fait des phrases longues, sans trop d'insultes, sur un tempo plus lent, et franchement, quel kiff ! Quelle facilité dans le kickage ! On espère qu'il va nous en dévoiler d'autres dans les prochains mois.