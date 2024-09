Jay-Z allumé à cause de la nomination de Kendrick Lamar au Super Bowl

Le rap game ne comprend pas trop le choix de Jay-Z d'écarter Lil Wayne de la cérémonie.

Kendrick Lamar au Super Bowl, c'est encore le rap qui gagne

C'est la grosse actualité rap US de ce début de semaine, et on risque d'en entendre parler encore longtemps : Kendrick Lamar a été désigné pour être le "Main artist" de la mi-temps du Super Bowl LIX. Comme chaque année, l'événement sportif sera un des plus regardés au monde et il aura lieu le 9 février 2025 en Louisiane, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Si dans un premier temps, le monde du hip hop s'est évidemment félicité de voir un de ses plus grands représentants assurer le show à la mi-temps du match, d'autres voix se sont également élevées pour critiquer ce choix, qui nous paraît à nous aussi étrange, en allumant ceux qui prennent les décisions. A commencer par Jay-Z, qui dirige le comité chargé de choisir les artistes depuis 2020.

Jay-Z au coeur des critiques

Car il ne vous aura pas échappé que Kendrick Lamar semble être en ce moment au top de sa hype médiatique, grâce à son clash avec Drake qui a rythmé toute l'année 2024 du rap US, bien pauvre en sorties. Sauf que la Louisiane, et surtout la Nouvelle-Orléans, possède des stars locales du rap à mettre en avant, qui ont elles aussi marqué l'histoire de cette musique avant K.Dot. A commencer par Lil Wayne, évidemment, sans qui le rap d'aujourd'hui ne ressemblerait pas à ce qu'il est. Du coup, de nombreuses stars du rap US ont décidé d'allumer Jay-Z pour son choix qu'ils ne comprennent pas. Parmi les plus virulents, on retrouve notamment Cam'Ron :

Ecoutez, j'adore Kendrick, j'admire son explosion. C'est l'un de smeilleurs de sa génération, un point c'es tout. Mais je déteste ce choix. C'est à la Nouvelle Orléans et on ne prend pas LIl Wayne ? C'est vraiment ça qu'on fait ? [...] On sait tous qui a arrêté la décision. Ce n'est pas un secret. Lil Wayne a déjà eu un problème avec quelqu'un qui fait partie de l'organisation. C'est une vengeance. Qui est le gars de Lil Wayne ? Drake. C'est ridicule frère.

One nigga took a knee



The other nigga took the bag.



He gon get you “niggers” in line every fkng time. #GagCityDC #DTLR — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 9, 2024

Un Weezy bloqué à cause d'une embrouille avec Jay-Z et sa proximité avec Drake ? C'est en effet une possibilité, quand on connait la rancune tenace de Jay-Z. Mais l'attaque la plus violente vient probablement de Nicki Minaj, qui s'est déchaînée dans une série de tweets contre le boss de Roc Nation. Des tweets dans lesquels on peut lire : "Un n*gro a mis le genou à terre, un autre n*gro a pris le sac", en faisant référence au fait que la NFL a refilé l'organisation des concerts à Roc Nation et Jay-Z pour calmer les tensions raciales après l'affaire Kaepernick. Elle affirme ensuite que la décision de Jay-Z est motivée uniquement par sa haine envers Birdman, Drake et Nicki Minaj. On avait pas vu la rappeuse aussi énervée depuis longtemps, ce qui est sûr c'est qu'elle a dit les termes, et on imagine mal Jay-Z ne pas réagir à tout ça. D'autres rappeurs comme Master P ont également demandé à Kendrick de ramener Lil Wayne à son concert de mi-temps. On espère qu'il sera entendu !