Drake trollé après la nomination de Kendrick au Super Bowl

Le clash est loin d'être terminé !

Kendrick choisi pour le Super Bowl, le rap game en feu

On aura rarement vu un choix d'artiste pour le concert du Super Bowl faire autant de bruit. Si la décision de choisir Dr. Dre en 2022 pour le Super Bowl qui s'est déroulé à Los Angeles a été saluée par tout le monde, celui de Kendrick Lamar pour assurer le show lors de l'édition 2025 qui aura lieu à la Nouvelle Orléans passe plutôt mal, car les gens auraient sans doute préféré voir un rappeur local comme Lil Wayne mis à l'honneur. D'autant plus qu'il le mérite par son talent et son impact. Mais ce qui est certain, c'est que l'annonce du choix de K.Dot pour le concert de mi-temps donne l'occasion au reste du rap game de troller Drake, qui a été l'adversaire malheureux d'un Kendrick Lamar en feu pendant leur clash qui s'est étalé sur tout le début d'année 2024.

Kendrick et Pusha T vs Drake, round 2 ?

A commencer par Kendrick Lamar lui-même, qui semble avoir placé quelques messages subliminaux dans sont texte avec lequel il annonce sa participation à l'événement. Dans la vidéo promo qui annonce sa présence, on peut entendre le rappeur dire : "Vous savez qu'il n'y a qu'une occasion pour gagner un championnat. Pas de deuxième round". Certains internautes ont remarqué que les derniers mots faisaient subtilement référence au message posté par Drake il y a quelques jours, qui semblait évoquer la possibilité d'un "deuxième round" face à Kendrick Lamar.

Un autre ennemi de Drake, Pusha T, s'est empressé de reposter le message initialement posté par Kendrick, en ajoutant la légende : "C'est la vérité", comme s'il voulait officialiser le fait que Drake avait perdu son clash et qu'il n'y avait pas de revanche possible. On conseille aux adversaires de Drizzy de bien savourer leur victoire, car avec les critiques que va essuyer Kendrick pendant les trois prochains mois s'il n'invite pas Lil Wayne à participer au Super Bowl, Drake aura bientôt plein de nouveaux arguments à rajouter dans ses "diss tracks" et pourrait bien tenter une remontada !