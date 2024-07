Sadek s'en prend lui aussi à Kylian Mbappe

Tout le monde veut la peau du Kyk's...

Si les français n'ont pas l'air d'être à 100% passionnés par cet Euro, nous sommes pourtant toujours en course pour remporter le trophée, puisqu'on affrontera l'Espagne le mardi 9 juillet, afin de décrocher une place en finale. Mais il faut dire aussi que le jeu proposé par l'équipe de France est particulièrement peu ambitieux et soporifique, difficile de tenir les 90 minutes si vous n'êtes pas amateur de football. Un manque d'entrain qui a été remarqué par ne bonne partie de la population, qui a déjà trouvé son coupable idéal : Kylian Mbappe, qui marque trop peu pour ce genre de grande compétition.

Après Booba, qui n'hésite pas à allumer Mbappe dès que l'occasion se présente, c'est au tour de Sadek de s'en prendre directement au footballeur via son compte Twitter. Le rappeur du 93 a répondu à u tweet qui affirmait qu'une des raisons de la méforme de Kyky chez les Bleus cet été était en partie due à la situation politique en France, préoccupante. Sadek a donc repris le tweet en rajoutant : "Quel pressing ! Mais mets le masque de Donatello aussi, tu rassemblera tout les français SUR ET CERTAIN".

Quel pressing 😂😂😂

Mais mets le masque de Donatello aussi, tu rassemblera tout les français SUR ET CERTAIN 😊 https://t.co/oxdb9CZjhL — sadek (@Sadekniuum) July 7, 2024

On ne sait pas exactement pourquoi exactement il critique Mbappe. Est-ce que c'est à cause de son faible rendemant pendant l'Euro ? Ou à cause de ses prises de positions politiques pendant les dernières conférences de presse ? Ce qui est sûr, c'est que les faits et gestes de l'attaquant sont constamment surveillés par la France entière et qu'on dirait que tout le monde veut a peau du Kyks !