Drake recalé par Victor Wembanyama

Le Français n'a pas voulu monter sur scène sans ses coéquipiers.

Décidemment, il ne fait pas bon être Drake en ce moment. Attaqué de tous les côtés notamment par Kendrick Lamar, Rick Ross ou encore Future et Metro Boomin, on vient d'apprendre qu'il avait pris un énorme stop de la part du nouveau phénomène du basket français, Victor Wembanyama dans un épisode qui en dit long du l'humilité, la loyauté et la classe du jeune joueur. Invité par l'équipe de Drake a rejoindre l'artiste sur scène, il a refusé puisque ses coéquipiers ne pouvaient pas monter avec lui.

C'est l'ancien joueur NBA, JJ Redick, qui a partagé cette information lors d'une récente apparition sur le podcast "7PM in Brooklyn" animé par la légende de la NBA Carmelo Anthony et le comédien The Kid Mero. Vers la 40e minute, Redick a discuté de la saison incroyable de Wemby et a loué sa capacité à accepter tout le "battage médiatique" sans prendre de l'ego. Il a insisté sur ce fait en racontant une anecdote d'un événement qui s'est déroulé lorsque Wemby et ses coéquipiers des San Antonio Spurs se sont rendus à un concert de Drake.

"Il y avait un concert de Drake à Austin et Wembanyama a été invité à monter sur scène par l'équipe de Drake. Et Wemby s'est dit : 'Mes coéquipiers peuvent-ils monter sur scène avec moi ?' Parce qu'ils vont être au concert avec moi. Et le camp de Drake a répondu 'Non'. Et Wemby a dit : 'Alors je ne veux pas le faire'. Quel gamin de 19 ans ne veut pas monter sur scène avec Drake ?"