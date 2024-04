50 Cent trolle à nouveau Diddy avec un passage de "American Trip"

Certaines séquences de P.Diddy dans certains films sont vraiment d'actualité...

En plus d'être un producteur de musique assez influent, P.Diddy a également eu la chance de plusieurs fois apparaître à l'écran, dans des séries ou dans des films, où il joue d'ailleurs souvent ce rôle de "boss mafieux" facile à énerver. Mais comme il est en ce moment dans la plus grosse sauce de l'histoire du rap game (sur fond de relations avec des mineures et possiblement de trafic d'êtres humains), 50 Cent, qui l'a toujours détesté, en a profité pour le troller d'une manière assez originale et surtout très drôle.

En effet, Fifty a utilisé son compte Twitter pour envoyer un sacré tacle à Diddy, en reprenant un passage de ce-dernier dans le film "American Trip" sorti en 2010, aussi appelé "Get him to the Greek" aux USA, où Jonah Hill tient le rôle principal. Dans la séquence, Jonah Hill parle avec P.Diddy, qui joue un producteur véreux et qui est aussi le patron de Jonah Hill. Les dialogues raisonnent curieusement avec l'actualité un peu sordide de Diddy:

"You ever been mind fucked before ? I'm mind fucking you right now. Can you feel my dick fucking your mind? I'm mind fucking the shit out of you"

Des phrases avec une connotation sexuelle évidente, ce qui a d'ailleurs pour but de créer un moment comique dans le film. Dans le tweet de 50 Cent, on peut voir écrit : "Diddy n'avait jamais rien caché", à propos de sa vie sexuelle un peu bizarre... Encore un beau troll à mettre sur le compte de Fifty, qui s'en donne décidément à coeur joie depuis les révélations concernant les agissements sordides de Diddy. Fif' en a également profité pour attaquer Diddy sur Ciroc, sa marque de spiritueux "de luxe" (malgré la qualité plutôt moyenne) avec un article annonçant que 50 Cent en serait la nouvelle tête d'affiche.