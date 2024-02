Booba continue de clasher Maes et Kylian Mbappé

B2O reprend ses habitudes.

Après une période (très) relativement calme au niveau des conflits avec ses pairs, Booba a remis la marche avant et a repris les hostilités. Aujourd'hui, il fait deux nouvelles victimes, Maes et Kylian Mbappé. Enfin, quand on dit nouveau, on parle juste de nouvelles attaques car les deux hommes sont des cibles privilégiées du Duc qui ne perd pas une occasion de leur glisser des tacles...

L'un des grands sujets que B2O aime évoquer à propos de Maes c'est l'incapacité supposée de ce dernier à remplir l'Accor Arena pour un concert qu'il a dû déjà ajourner une fois à cause de ses ennuis avec la justice française. Mais il semble que malgré un rab de temps, la salle peine à se remplir ce dont se délecte l'auteur de “Ad Vitam Æternam” comme il vient de le refaire dans un nouveau tweet sur lequel figue une vidéo de Maes qui prend la défense de PLK lui aussi pris à partie par le Duc il y a peu. Dans celle-ci, le rappeur sevranais bafouille un peu et la sanction tombe, immédiate...