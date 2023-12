Booba et Maes se traitent mutuellement de menteurs, le clash rebondit

On pensait que Booba allait réagir de façon conséquente à l'annonce de l'arrestation de Sadek à Dubaï. Mais il n'a pas eu le temps, trop lancé dans une nouvelle passe d'armes avec Maes sur Twitter. Cette fois, les deux anciens compères s'accusent mutuellement de mensonges et rappellent des événements de leur passé sans que l'on sache vraiment ce qui se cache derrière leurs déclarations. Eux semblent le savoir et s'en accusent mutuellement tout en se traitant de menteurs...

C'est Booba qui a ouvert le feu suite à l'annonce du report du concert prévu par Maes à l'Accor Arena.