Booba : Maes le cherche à Dubaï pour un combat

Alors qu'il vient d'arriver aux Émirats arabes unis, le rappeur de Sevran donne déjà rendez-vous à son rival.

Un jour, un nouvel épisode de "Booba VS Maes". Le 25 novembre prochain, le rappeur du 92 va se produire en showcase à Dubaï. Alors que son clash avec l’artiste de Sevran semble interminable, ce dernier vivant dans la ville des Émirats arabes unis s’est délecté d’apprendre que son pire ennemi débarquait chez lui. À quelques jours du concert de Booba, Maes lui donne rendez-vous pour en découdre.

Début novembre, Booba lui-même annonçait à Maes son arrivée à Dubaï avec aussi l’hôtel où il séjournait. Le 21 novembre pile, l’interprète de "…" n’allait sûrement pas oublier. Au volant de sa voiture, il se filme en s’adressant à son rival : "Elie, mon gars, j’espère que ça va, j’espère que tu as fait bon vol, débute Maes. Frérot, tous les jours entre 10h et 12h ou bien de 19h à 20h30, tu me dis et on se voit, on se fait un bon sparring".

Tout sourire, Maes poursuit : "Tu as ma parole d’homme, personne va toucher à ta sécu’, personne va te mêler. Viens à 15, 16, 17, il n’y a pas de problème. Que toi et moi, dans les règles du sport". Le rappeur lui fournit même le matériel : "Je t’ai acheté des gants, des protège-dents, un casque de boxe et je t’ai même acheté un casque de moto si ça ne suffit pas. Je ne peux pas faire plus." Booba n’a pour l’instant toujours pas réagi à la proposition de Maes. Fin septembre, c’était la même rengaine pour Booba à la recherche de Maes à Paris. Cette fois-ci, les deux rappeurs vont-ils enfin mettre un terme à leur clash ?