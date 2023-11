Gims clashe Booba à propos de sa fortune

Un clash de millionnaires.

Cela fait maintenant plusieurs années que Booba est sur les cotes de Gims. En vérité, c'est la rumeur d'un "documentaire inédit" sur les achats de streams qui avait allumé l'incendie entre les deux rappeurs, puis la chose s'est envenimée jusqu'à ce que les deux artistes soient aujourd'hui irréconciliables. Désormais, tout est devenu un prétexte pour s'allumer et se détester un peu plus et cette semaine, c'est Gims qui a commencé à lancer des piques en parlant d'oseille.

L'ex-leader de la Sexion d'Assaut était en interview pour un média web lorsque la journaliste l'a interrogé pour savoir "qui a la plus grosse fortune entre toi et Booba?". Immédiatement Gims répond que c'est lui : "J'ai plus d'oseille que lui, wesh. C'est même pas un débat. [...] T'es en torse nu, en Marcel, pas de dépenses, salle de sport... L'autre fois il montait dans un Jet on aurait dit un truc Fisher Price, c'est JouéClub le truc. Il est arrivé sur le tarmac, le tarmac c'était un bac à sable, il prenait tout le tarmac, on a vu l'avion arriver il était minuscule. Je me suis dit 'comment il va rentrer là-dedans?'", allume Gims en rigolant.

On imagine que Booba n'a pas très apprécié, d'ailleurs il a déjà commencé à réagir via son compte Twitter, en reposant la vidéo accompagnée d'un "fascinant". Gims, quant à lui, a tenu à en rajouter une couche sur Twitter en postant un "Winny !!!! T'as pas d'oseille" qui a dû bien faire rager son rival. On imagine que Booba prépare la riposte, même si on sait aussi qu'il s'est fait fermer son compte Instagram, qui reste son terrain de jeu favori pour sortir de sales dossiers.