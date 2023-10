Gims coaché par MC Jean Gab'1 en street workout

Meugi a souffert, mais il s'en est bien sorti !

Si vous êtes un vrai suiveur du rap game, vous connaissez forcément MC Jean Gab'1, trublion insaisissable qui avait clashé tout le gratin du Rap FR il y a 20 ans. Un sacré personnage, qui s'est depuis concentré sur sa deuxième activité préférée : le street workout, ces séances de muscu en extérieur, quasiment exclusivement en poids de corps. Sur sa chaîne Youtube, il vient de lancer un concept dans lequel il invite des "célébrités" et les fait bosser comme lui, avec sa méthode. Et après Hatik il y a deux semaines, c'est cette fois Gims qui était à l'honneur !

L'ex-leader de la Sexion d'Assaut est venu se confronter au "vieux", comme il l'appelle lui-même. Au moment d'expliquer pourquoi il a accepté l'invitation, Gims affirme : "Ça fait un petit moment que j'attends un déclic. Tu vois, à chaque fois on se dit 'je vais m'y mettre, je vais m'y mettre'. Je sais que j'ai un bon potentiel, j'ai une bonne taille, je sais que je peux avoir un bon gab', mais je n'ai pas ce déclic. Avec la vie que je mène, les tournées et tout, je me trouve des excuses à chaque fois. Là je me dis, je vais aller voir le vieux et peut-être que ça va être le déclic. Donc je suis là pour ça. On veut être comme ça à son âge".

Gims a bien raison d'essayer de se motiver pour reprendre sérieusement le sport. Mc Jean Gab'1, 56 ans au compteur, affiche un physique impressionnant, mais il faut dire que sa détermination a été sans faille ces dernières années. En tout cas, Gims a l'air d'avoir plutôt souffert pendant la séance, mais il en est ressorit très satisfait !