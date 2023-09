Maes, Gims, Rohff : le Rap Fr solidaire après le séisme au Maroc

Pour une fois, ils ont l'air tous d'accord.

Depuis que le rap est devenu beaucoup centré sur l'egotrip et sur soi-même, les prises de position de la part des artistes du rap game se font de plus en plus rares. La dernière fois que les artistes français ont pris position de manière massive, c'était pour la mort de Nahel au début de l'été et même là, certains avaient critiqué l'implication d'autres rappeurs en disant qu'ils étaient "là pour les caméras". Mais aujourd'hui, le game en entier a envoyé de la force au Maroc, après le séisme meurtrier de cette nuit.

Un séisme de magnitude 7, dont l'épicentre se situait dans la province d'Al Haouz, a frappé le pays et le bilant s'élève pour le moment à plus de 2 000 morts. Gims a été dans les premiers à parler via une story Instagram, en annonçant qu'il allait devoir annuler sa venue à Lausanne pour un événement caritatif, pour rentrer au Maroc où il habite avec toute sa famille, en urgence. Dans ces moments-là, mieux vaut en effet se rapprocher de ses proches.

Rohff a lui aussi envoyé des pensées à tous ceux qui ont vu leur maison familiale s'effondrer pendant le séisme et sont maintenant à la rue. Dans le lot des réactions, on retrouve également Gradur, Maes (marocain donc touché de près), Kalash Criminel, Niska, l'Aglerino, Lacrim. Même MHD, actuellement bien occupé par son procès, a pris le temps d'envoyer de la force aux marocains. On se joint évidemment aux rappeurs pour adresser un grand message de soutien à toute la population marocaine, qui doit être endeuillée et abasourdie après ce drame.