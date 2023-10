Niaks : les chiffres fous de "Mandat de Dépôt"

Le gros succès de la semaine?

Le rap du 78 a encore de très beaux jours devant lui. Si le département avait un peu perdu de sa superbe dans le Rap Game, notamment depuis que La Fouine se fait plus discret, la nouvelle génération est talentueuse et elle compte bien le prouver. Avec, en tête de file, Niaks, qui nous délivre un rap intemporel. Pas trop suiveur des tendances, mais pas trop à l'ancienne non plus, un juste milieu dans lequel il est à l'aise pour kicker son vécu de manière authentique, sans en faire des tonnes et en rajouter.

C'est peut-être les ingrédients de son succès. Car oui, on peut en effet parler de succès pour Niaks. L'artiste de Mantes-la-Jolie en est à son troisième projet. Et après "Commission rogatoire", puis "Comparution immédiate", on reste dans le thème avec "Mandat de dépôt", sorti le 29 septembre sur toutes les plateformes de streaming. Et parlons justement des plateformes de streaming, pour mesurer son succès, puisqu'on a a donc les chiffres d'exploitation pour les 24 premières heures de sortie de son album.

🔎 Commission rogatoire : 130k

👩🏻‍⚖️ Comparution immédiate : 370k

🔎 Commission rogatoire : 130k

👩🏻‍⚖️ Comparution immédiate : 370k

⛓️ Mandat de dépôt : 1,1M

Des chiffres qui sont très corrects, puisque l'album a atteint entre 943 000 et 1,1 million d'écoutes sur Spotify (selon les sources et les modes de comptage). Un démarrage extrêmement bon, bien au dessus de ce qu'il avait fait pour "Commission rogatoire" (130K) et "Comparution Immédiate" (370K). Une nette progression qui montre bien que désormais, il faudra compter sur Niaks comme un des tauliers du rap d'Île-de-France. Et tout ça, sans featuring sur son album, s'il vous plaît.