La rue la vraie !

Pour fêter la sortie de sa mixtape "Comparution Immédiate", Niaks a dévoilé le clip de sa collaboration avec Da Uzi, "Promenade", tourné en Amérique du Sud. Du 78 au 93, les deux artistes ont choisi un créneau old school pour laisser parler leur plume, avec une mélodie efficace et entêtante au refrain. A découvrir d'urgence pour les amateurs d'un rap à mi-chemin entre du rétro pur et dur, adouci par une maîtrise moderne du flow et de la mélodie qui donne tout son sens à ce titre.