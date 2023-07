Le rappeur vient de sortir son nouveau clip.

Niaks vient tout juste de sortir son nouveau clip "Manolo". Dans la vidéo, on suit un colis qui doit être livré au rappeur en prison, de main en main, on arrive jusqu'à sa cellule, et enfin le paquet peut-être livré... Comme d'habitude, on retrouve sa rime pure et dure. À la fin du clip, Niaks dévoile que son prochain opus qui s'intitulera "Mandat Dépôt", il sera disponible en septembre.