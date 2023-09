Orelsan fait le show au ciné à Caen et choque les fans

Personne ne s'attendait à le voir ici.

Orelsan a encore frappé très fort avec la sortie de son album "Civilisation", en 2021. Un album qui est sorti dans une période morose post-covid, et dont les textes ont eu une grande portée semble-t-il. Le succès, comme d'habitude, était au rendez-vous, et depuis l'album a même été réédité. Et alors qu'il avait annoncé vouloir faire une pause l'année dernière, après sa tournée, le rappeur continue de faire l'actualité et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. On a notamment beaucoup parlé de sa signature chez Sony Music France.

Mais on vous avait aussi parlé de la diffusion au cinéma de son concert à La Défense Arena, de Paris. Une diffusion au cinéma prévue dans plus de 400 salles en simultané, en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, où le rappeur compte beaucoup de fans. Mais il y a un endroit où les fans d'Orelsan ont été un peu plus gâtés que les autres, et il s'agit, comme bien souvent, des fans de Caen ! Alors que la séance devait débuter à 20h au cinéma Pathé des Rives de l'Orne, Orel s'est pointé en personne, devant une foule en délire.

Il est à Caen ! @Orel_san est à la maison pour assister à la projection de son concert Civilsation diffusé en simultané dans 400 cinémas de France ce soir #Orelsanaucinema @PatheCaen pic.twitter.com/8K74vqnSK6 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) September 28, 2023

Une manière de faire plaisir à ses fans les plus fidèles, venus très nombreux pur découvrir le film de son concert à la Défense. Pas sûr que beaucoup d'artistes puissent se vanter de ramener autant de gens pour voir le film d'un concert qui a presque deux ans. Orelsan, lui, a pu ramener 1200 personnes rien qu'à Caen, on n'imagine pas combien il y en a eu au total dans les 400 salles. On a hâte de savoir quelle folie il va nous sortir avec Sony Music, lui qui a annoncé plein de nouveaux projets cette semaine.