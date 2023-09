Maes vs Booba : ils se cherchent, mais ne se trouvent pas

Le cache-cache continue...

Alors qu'on croyait Booba et Maes très occupés, l'un par le tournage de sa série "Ourika" et l'autre par une cause humanitaire (il est venu en aide aux victimes du séisme au Maroc), les deux rappeurs ont quand même pris le temps que continuer à mettre en scène leur rivalité sur les réseaux. Cette semaine, une nouvelle salve d'attaques et d'insultes ou de vannes a encore été lancée, puisque d'un côté, on a un Booba qui était apparemment en France et de passage par Sevran, et de l'autre un Maes qui est allé provoquer Booba sur son terrain, à Meudon et Boulogne.

Rien de très nouveau donc, mais la tension continue de monter entre les deux rappeurs. Après leurs invitations envoyées plus tôt dans la semaine, on passe cette fois à de la provocation, puisque Booba invite Maes à venir le retrouver à Sevran, où il n'aurait (selon la rumeur) plus le droit de mettre les pieds. Pendant que Maes est parti à Boulbi et aussi à Meudon-la-Forêt pour provoquer Kopp, en lui disant que s'il voulait le voir, il était facile à trouver.

Du coup, les deux rappeurs invitent tour à tour l'autre à venir le voir en face, pour une "explication musclée" on imagine, mais personne ne se croise jamais au final. Une histoire qui risque donc de se terminer comme Booba vs Kaaris : personne ne se croise pendant des années, et puis un jour, alors que tout le monde se sera lassé de cette histoire, ils se croiseront et il y aura bagarre. Mais en attendant ce jour-là, tout ça ressemble beaucoup à une partie de cache-cache entre adultes... En attendant, Maes semble lui véritablement prêt à s'expliquer, pendant que Booba semble provoquer sans même être présent sur place.

.@MaesOfficiel C'est plus Maes c'est GPS 🤣 Vas faire la même vidéo à Sevran Beaudottes chez toi là où tu peux pas aller. Tu vas finir à la boutique Ünkut comme C2B grand clown. #pancarteman #jsuisdanstaviiiiilllllleeee #pokémongo #georgeylerodeurnocturne #bonneballade 🤦🏽‍♂️🤣🏴‍☠️ pic.twitter.com/j4WHy6LqpO — Booba (@booba) September 28, 2023