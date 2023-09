Maes vient en aide aux victimes du séisme au Maroc

Un geste fort du rappeur.

La société et le rap ont beaucoup changé en 30 ans. Alors que les artistes étaient très engagés auparavant, on traverse désormais une époque où l'individualisme prime, où ce sont les signes de richesse extérieure qui comptent, la réussite personnelle. Et forcément, les rappeurs sont donc moins engagés, comme le reste de la société. Les prises de position se font rares, les gestes forts aussi, et c'est pour ça qu'il est important de mettre en avant les démarches comme celle de Maes en ce moment.

Le rappeur de Sevran avait envoyé ses prières aux victimes du séisme au Maroc, pays où il a ses origines, et il a en plus décidé de joindre le geste à la parole. Il avait annoncé que l'intégralité de son cachet pour son concert à Denain serait reversé pour venir en aide aux victimes du séisme, et c'est désormais chose faite, comme il l'a annoncé sur Instagram. Le cachet "a été reversé intégralement au Secours Islamique de France afin d'aider les victimes", peut-on lire dans sa story.

Il détaille ensuite les actions concrètes menées par l'association, avec des distributions alimentaires, d'eau, de kits d'hygiène, de tentes, et tout ce qu'il faut pour essayer de prendre en charge tout le monde dans l'urgence. On rappelle qu'au début du mois de septembre, le séisme qui a touché le Maroc a été mesuré à 6.8 sur l'échelle de Richter, et le bilan humain se situe autour de 2.900 décès. Une véritable tragédie humaine, et on espère que le geste de Maes donnera des idées à d'autres et les incitera à se mobiliser et venir en aide aux Marocains.