Maes arrêté à Dubaï : "Désolé pour le festival d’aujourd’hui"

Alors qu'il devait performer en Suisse, le rappeur a publié une story où on le voit menotté à Dubaï.

"Désolé pour le festival d’aujourd’hui, je ne serais pas présent… La piraterie n’est jamais finie !" C’est avec ce message publié sur ses réseaux sociaux que Maes a étonné son public cet après-midi. Attendu au festival Le Chant du Gros ce soir en Suisse, le rappeur ne pourra donc malheureusement pas assuré son show. Dans une vidéo partagée par l’artiste, il serait apparemment coincé à Dubaï par la police locale. L’interprète de "Fetty Wap" serait même menotté pour des raisons encore inconnus. Pour le remplacer, c’est Koba LaD qui prendra sa place pour assurer le show durant la 31 édition du festival suisse.

"T’es une sal*pe comme Patty"

Depuis quelques semaines, les hostilités entre Maes et Booba reprenaient, avec une intensité rare. C’est le rappeur de Villepinte en Seine-Saint-Denis qui a mis le feu au poudre en dévoilant en story un extrait d’un nouveau morceau. Le but ? Provoquer son adversaire en mentionnant le nom de la mère des enfants de Booba. "Faut une meuf qui twerk comme Patty", peut-on entendre dans le son. Il n’en fallait pas moins pour provoquer le Duc de Boulogne. Depuis, les deux artistes ne cessent de s’envoyer la balle sur les réseaux sociaux. Une bataille à base de tweets, montages et insultes envers la famille et les précédentes affaires de Maes et Booba. Une rivalité qui dure depuis (trop) longtemps.