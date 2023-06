Booba se paie Gims et son concert presque vide

"Contente toi des gares et des hyper-marchés" lui conseille B2O.

Après l'électricité au sommet des pyramides et le concert privé dans un hypermarché, Gims récidive. Encore une fois la cible de Booba, l'interprète du titre "Bella" a visiblement eu beaucoup de mal à remplir son dernier concert à Madagascar.

Sur plusieurs vidéos partagées sur Twitter par des fans qui étaient sur place, on voit que les gradins de son Live Show sont quasiment vides. Ses places auraient même été bradées quelques heures avant le concert. Les tickets étaient ainsi vendus à -50%, histoire de remplir plus vite le stade.

"Les stades c'est pas pour toi contente toi des gares et des hyper-marchés. C'est une config pour vendre des hot dogs tu remplis même pas un quart de virage" a écrit B2O sur Twitter, reprenant plusieurs images et films d'internautes présents au show. Sur l'une d'entre elles, on découvre l'arrivée en cortège du frère de Dadju et les tribunes totalement vides derrière lui.

Les stades c'est pas pour toi contente toi des gares et des hyper-marchés. C'est une config pour vendre des hot dogs tu remplis même pas un quart de virage 🥶 @GIMS pic.twitter.com/nPvpCOFMyV — Booba (@booba) June 11, 2023

Gims n’a pas encore réagi aux publications de son rival.

Amer contre l'ancien leader de Sexion d'Assaut, il serait le principal responsable de l'annulation de son concert du 21 juin au Maroc selon le Duc. En effet, l'interprète du titre "Tombé pour elle" pense que Gims a des relations avec le roi du royaume chérifien, à qu'il aurait demandé de le bannir. Un coup bas que Booba ne semble pas prêt de digérer...