Gims provoque Booba qui le menace

Et c’est reparti…

Booba et Gims se clashent à nouveau sur les réseaux. En cause ? Les propos provocateurs de Meugui qui était invité sur le plateau de "Quelle Époque".

Malgré les récentes polémiques le concernant, Gims poursuit sa route que ce soit en musique ou à travers ses différents business ou collaborations professionnelles. Régulièrement invité sur les plateaux télé, il s’est récemment prêté au jeu des questions-réponses auprès de Léa Salamé et Christophe Dechavanne dans l’émission Quelle Époque sur France 2. Au cours de l’interview, il a été demandé à l’artiste de réagir à certaines photos. Si Gims s’est montré très élogieux vis-à-vis de son frère Dadju, ou encore de Stromae, Booba n’a pas eu droit au même traitement de faveur.

Le conflit entre les deux n’est pas nouveau. Les provocations sont récurrentes et il faut le dire, Kopp ne loupe pas une occasion d’afficher son ennemi sur la Toile. Que ce soit pour se moquer de ses partenariats, de ses polémiques ou encore de son physique, le Duc se fait un malin plaisir d’appuyer là où ça fait mal. Cependant, Gims n’est pas passif non plus et s’est avéré être un aussi grand adepte de l’art de la provocation. En effet, s’il affirmait il y a quelques mois que Booba était "fan de lui", aujourd’hui, son discours n’a pas changé. Sur France 2, lorsqu’il lui a été demandé de réagir à une photo de B2O, il a immédiatement répondu : "Booba est un grand fan de moi, je l’appelle Winnie".

Des propos qui, sans surprise, ont fait réagir le rappeur de 46 ans qui s’est tout de suite montré menaçant à travers sa page Instagram PRT Club. Il lui a répondu :

"Mon sursis saute bientôt marabout. Quand je vais te croiser, faudra enlever tes lunettes et être très solide sur tes appuis".

On ne peut pas faire plus clair. Une fois la machine lancée, c’est sur Twitter que Booba a poursuivi ses attaques. Il a notamment publié un extrait de l’émission dans lequel le mari de Demdem assure n’avoir jamais soutenu Valérie Pécresse, suivi d’une archive où effectivement, il affiche clairement son soutien envers la députée. La publication de B2O contient également des extraits d’articles concernant le chanteur ainsi que l’émission Quelle Époque, en perte d’audience. le tout accompagné de la légende : "Marabout menteur et chat noir".

Booba ne compte certainement pas s’arrêter là.