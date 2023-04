Gims : la polémique sur les pyramides, un coup marketing ?

Gims a dévoilé son tout nouveau titre "Hernan Cortes" sur YouTube.

Supposé "complotiste" depuis son discours sur les pyramides d'Égypte dans l'émission "Oui Hustle" sur YouTube, Gims pourrait bien avoir réalisé un très beau coup de maître. Traîné dans la boue à la télévision, dans la presse et à la radio après ses propos sur l'électricité dans l'Antiquité, l'interprète du titre "Bella" aurait peut-être en réalité tout orchestré pour créer le buzz dans les médias et faire parler de... son nouveau titre ! En effet le 13 avril 2023, le rappeur a répondu à la polémique en musique en dévoilant un tout nouveau single baptisé 'Hernan Cortes". En couverture, on découvre trois pyramides à sommets dorés construites à côté d’un transformateur électrique. Résultat : le morceau a bénéficié d'une énorme couverture médiatique dès sa sortie.

🚨GIMS vient de sortir ça 🔥 !



Il est de retour avec un gros titre de rap après la polémique pic.twitter.com/E26qkMQ1uf — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) April 13, 2023

Dans ce titre, on peut entendre Gims réagir aux différents articles traitant de ses propos sur l'Histoire. "Je dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots de leur contexte (…) La vérité : tout le monde a son propre discours (…) On court tous à l’opposé malgré les signes avant-coureurs" rappe l'ancien membre de Sexion d'Assaut avant de dévoiler des propos de journalistes critiquant son "dérapage complotiste". Une preuve de plus que le single a été achevé très récemment.

Let’s go 🔺 pic.twitter.com/Bvo3vaWgtz — G I M S (@GIMS) April 13, 2023

Sur YouTube, l'époux de Demdem avait également annoncé la sortie de ce titre à 20 heures.

Pour rappel, Gims avait indiqué lors de l'interview dans "Oui Hustle" sur YouTube que les Egyptiens possédaient l'électricité grâce à l'or présent au sommet des pyramides qui servait d'antenne et que les "vrais" Européens étaient Africains.

"L’Afrique c’est le Wakanda bordel, c’est le futur normalement chez nous. À l’époque de l’empire de Koush, il y avait l’électricité. Les pyramides qu’on voit là, au sommet il y a de l’or. L’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’étaient des foutues antennes, les gens avaient l’électricité, maintenant les gens n’arrivent pas à comprendre ça. Les Egyptiens, la science qu’ils avaient, ça dépasse l’entendement. Et les historiens le savent (...) L’Afrique a peuplé l’Europe. Avant les Européens ont les appelés les afropéens. Ils ont été décimés par les 'vrais européens' qui venaient d’Asie : les Yam Nahade. 50 000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l’avait déjà. […] Il faut juste connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur, non".

Alors véritable leçon d'histoire ou coup de marketing savamment orchestré ?