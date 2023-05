Offset n'est pas de la même famille que Quavo et TakeOff

Une nouvelle qui choque plus d’une personne.

Lors d’une interview, Offset est revenue sur sa relation avec Quavo et TakeOff. Entre autres, le rappeur a déclaré ne pas avoir de liens familiaux avec les deux membres de son ancien groupe, contrairement à ce que tout le monde croit.

Cela peut paraître anodin, mais ne l’est pas du tout. Si le groupe n’existe plus aujourd’hui, que TakeOff n’est plus et que les relations entre Quavo et Offset sont plus que tendues, les Migos ont toujours fait parler d’eux. Principalement pour leur musique, mais aussi pour ce lien familial très fort qui les unissait. Depuis leurs premiers succès, les médias, comme les fans affirment que Quavo est l’oncle de TakeOff (même s’il n’ont que 3 ans d’écart) et Offset, le cousin de Quavo. Un trio avec des membres d’une même famille. Cependant, seule la première affirmation est vraie et c’est le mari de Cardi B lui-même qui l’a révélé.

Dans une interview parue le mercredi 24 mai dans le magazine Variety, le rappeur, qui prépare l’arrivée de son prochain album solo, s’est confié sur sa vie, sa carrière, ses projets et les Migos. Il explique qu’en réalité, c’est à l’école qu’il a rencontré l’oncle et le neveu et seulement à partir de la 6ème qu’il a commencé à trainer avec eux. Une déclaration pour le moins, choquante pour un grand nombre de fans du groupe. Un internaute a d’ailleurs bien résumé la nouvelle sur Twitter :

"Donc, depuis une p*tain de dizaine d’années que tout le monde écrit sur le fait que les Migos sont de la même famille et en fait…c’est faux ? Au moins l’aspect Offset/Quavo cousins aurait pu interpeller, mais personne n’a rectifier ça ?".

Il est vrai qu’après autant d’années à entendre cette (fausse) information un peu partout, il est surprenant que l’erreur n’ait pas été corrigée. Cela été peut-être tout simplement calculée. Quoi qu’il en soit, ça n’a pas empêché Offset, Quavo et Takeoff de rester proche pendant un moment et de changer le rap game us. Aujourd’hui, les deux membres restants se concentrent chacun sur leur carrière respective et rendent hommage à Takeoff dès que l’occasion se présente. Et c’est ça le plus important.