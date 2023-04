La Fouine transformé, il choque les réseaux

Il y a de quoi !

La Fouine s'est légèrement mis en retrait du rap game, depuis quelques années. S'il continue de sortir des morceaux de temps en temps, son dernier projet "XXI" remonte déjà à deux ans. Mais le rappeur du 78 conserve toujours une place de choix dans le coeur du public français. Sa carrière, ses hits, mais aussi sa personnalité et son humour (notamment sa répartie en télévision) ont su régaler les fans pendant de nombreuses années, mais cette fois, c'est pour une toute autre raison que le rappeur fait le buzz.

Ça n'est pas la première fois qu'on vous parle de la "transformation physique" de La Fouine, rappeur qui était auparavant très grand, mais assez mince. Fouiny Babe avait fait de la muscu de manière assez intensive pendant ces dernières années, et à chaque nouvelle photo, on le retrouvait un peu changé. Mais cette fois, c’est encore un autre niveau et la prise de masse du rappeur est complètement folle, et impressionnante. On pourrait sans problème mettre deux anciens La Fouine à l'intérieur du nouveau La Fouine.

Dans un nouveau cliché publié sur Instagram, on voit La Fouine, habillé d'un maillot du Maroc, dans ce qui ressemble à une salle de musculation à Las Vegas. Un lieu qu'il doit fréquenter très souvent, au vu de sa nouvelle carrure très imposante. On se demande où le rappeur va-t-il s'arrêter, peut-être va-t-il se lancer dans la compétition "Strongman" ou dans le culturisme. En tout cas, on le sent en bonne santé et déterminé, ça fait plaisir !