La Fouine est toujours plus musclé

Le physique de Fouiny Babe impressionne les internautes.

Certaines transformations physiques sont assez impressionnantes. On a vu le corps de Lacrim évoluer rapidement au cours des années pour atteindre la musculature dessinée qu'il a aujourd'hui. Alonzo a suivi le même chemin alors que Booba en a été le précurseur. Mais l'un des derniers rappeurs à avoir autant changé, c'est bien La Fouine. Longiligne et sec pendant des années, le rappeur de Trappes a pris de la masse et du volume comme on peut de temps en temps le voir sur ses réseaux sociaux. C'est encore particulièrement flagrant sur une de ses dernières story Instagram dans laquelle on le voit torse nu dans le désert ou dans une très belle villa. Les internautes ne s'y sont d'ailleurs pas trompé, trouvant eux-aussi que le corps de l'interprète de "Reste en chien" avait particulièrement évolué ce qu'ils ont parfois relevé avec humour, le comparant avec un camion ou un tank...