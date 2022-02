La Fouine : son incroyable transformation physique

Faites des pompes et des tractions !

La Fouine a partagé une nouvelle photo de lui sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rappeur a beaucoup changé et a surpris un bon nombre de ses fans.

Depuis la sortie de son album "XXI" l’année dernière, l’artiste est resté plutôt discret en ce qui concerne sa musique. Lui qui pense être sous-coté, il a tout de même prouvé à tout le rap game qu’il savait se renouveler et s’adapter aux tendances d’aujourd’hui. La Fouine n’a pas peur du changement et semble adopter cette philosophie jusque dans sa vie privée. En effet, Fouiny Babe a beaucoup changé physiquement, depuis quelques années et semble squatter les salles de sport.

Aujourd’hui, le rappeur de Trappes ne ressemble plus à ce qu’il était au début de sa carrière. Une transformation physique notable depuis un certain temps, mais qu’il a confirmé une bonne fois pour toute sur ses réseaux. Sur Instagram, l’interprète de "Comment on fait" a partagé une photo, pour le moins, surprenante. Sur cette dernière, il apparaît en tenue de sport, biceps, triceps voir même quadriceps à l’air. Un changement conséquent qui a provoqué un déferlement de commentaires tant l’évolution est impressionnante.

La page Instagram onlitefrance a même partagé la dites photo en la comparant avec un ancien cliché du rappeur. Effectivement, sa transformation physique est impressionnante. De quoi motiver tous ceux qui souhaitent en faire de même, mais ne trouvent pas forcément, la motivation. C'est possible et La Fouine le prouve !