47ter invite La Fouine sur "Si j'avais"

Le tout premier featuring du trio.

Deux ans après leur dernier album "Légende", 47ter est de retour. Le 14 avril prochain, le trio originaire des Yvelines dévoilera un tout nouveau projet : "Au bon endroit". Une sortie qu’il prépare depuis le mois de février, avec deux singles "Feeling" et "JAD". Les trois artistes balancent aujourd’hui un tout nouvel extrait et non des moindres puisqu’il s’agit de leur tout premier featuring. Sur "Si j’avais", c’est avec La Fouine que 47ter performe. Un titre positif, véritable ode aux possibles.