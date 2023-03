Booba : Maes répond violemment à ses attaques

Il n’allait certainement pas rester silencieux.

Suite aux attaques Booba concernant les premiers chiffres de ventes de son album "Omerta", Maes a décidé de lui répondre. Et on peut dire qu’il n’a pas mâché ses mots.

Les chiffres de ventes des sorties de projets sont et resteront un sujet qui fait débat. S'il est connu que cela ne garantit pas la qualité d’un projet, ils n’en restent pas moins une donnée importante dans le rap game français. Parmi les sorties du vendredi 10 mars, les albums de Maes et Werenoi sont ceux qui ont fait le plus parler et dont les premiers chiffres étaient le plus attendus. D’un côté, Maes avec son opus "Omerta" a fait 8 065 ventes midweek et 8 204 pour Werenoi avec son premier album "Carré".

Des données, après trois jours d’exploitation, qui ont fait jubiler B2O qui n’a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux. En guerre avec Maes depuis plusieurs mois, le Duc s’est en effet, moqué de son rival en affichant au passage Gims, Gazo, Niska, Koba LaD et Kayna Samet, qui ont participé au projet "Omerta". Cependant, depuis le début de leur clash, le rappeur de Sevran a montré qu’il ne laisse rien passer non plus. C’est donc dans cette optique qu’il a répondu aux attaques Booba à travers une série de stories toutes plus sanglantes les unes que les autres sur Instagram.

L’interprète de "Malembe" a commencé par partager le tweet moqueur de Kopp qui disait "Comme on dit au bled : "Tu n’as pas la science". Les sales n…te saluent", en commentant :

"Le midweek est bon Thitia et t’es ni noir, ni blanc toi, t’as la chaise dans le cul et le cul entre deux chaises. #NoTriche #1".

L’artiste a ensuite tenu à rappeler au Duc que tous les titres d’"Omerta" sont présents dans le Top 100 Apple Music et que sa performance en tant qu’artiste indépendant n’a rien de risible.

Visiblement, plusieurs réponses vis-à-vis des chiffres midweek n’ont pas suffi à Maes, qui s’est par la suite attaqué à la mère des enfants de Booba. Il a commencé avec une photo de cette dernière avec un autre homme avant d’enchaîner :

"T’étais plus gentil quand tu s*çais. Comme on dit au bled, si ta femme te trompe, c’est que tu n’as pas la puissance. Moi je te dis que tu vas te faire éteindre. Et ce que Maes rappe, il le vit".

Pour finir, Maes a une nouvelle fois défendu Kayna Samet avec qui il a collaboré sur le morceau "Boîte à Gants" issu de son projet. Un feat qui n’a vraiment pas plu à Booba qui s’est senti trahi et l’a fait savoir à plusieurs reprises. Le sevranais ajoute : "Tithia, t’étais plus sympa quand tu chantais sur la légende Kayna Samet".