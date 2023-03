Booba prend la défense de Laylow

Connu pour ses clashs et pour ses provocations piquantes envers d'autres rappeurs ou influenceurs, Booba sait aussi se montrer très élégant lorsqu'il s'agit de défendre les siens. Choqué par le traitement réservé à Laylow, arrêté pour excès de vitesse et accusé d'avoir consommé de la cocaïne, le Duc a soutenu le rappeur en dénonçant les médias relayant des fake news. En effet quelques jours plus tôt, le JDD avait affirmé que l'interprète du titre "Spécial" avait été contrôlé positif à la cocaïne. Des informations finalement rapidement démenties par le journal mais qui avaient eu le temps d'être reprises par de nombreux autres médias. Partageant un article de France Info, le papa d'Omar et Luna écrit : "Ça tire toujours sur les rappeurs avec des conclusions hâtives alors que les vrais démons sont en liberté".

De son côté, Laylow a précisé en story Instagram les circonstances de son arrestation. Scandalisé d'avoir été traité de drogué dans la presse, l'artiste qui a fêté ses 30 ans le 12 mars 2023 a partagé un long texte dans lequel il explique avoir dû faire deux tests salivaires car le premier s'était avéré défaillant.

"Vous me faites serrer avec vos doutes de merde, moi-même je sais pas ce qui a fait qu'un premier test soit declaré positif, les policiers eux-mêmes disent que ca peut-être un médicament que je prends pour les inflammations ou même tout simplement un test défaillant, moi je savais pertinement que c'était pas possible j'étais prêt a faire tous les tests nécéssaires pour prouver que je consommais aucune drogue. T'es dans un commissariat, tu sais que t'as rien fait et les gens te jugent comme un drogué, c'est désagréable de ouf. On veut pas se victimiser, c'est une erreur de la police ça peut arriver, par contre ceux qui ont communiqué l'info à des medias sans attendre le deuxième test (et en sachant que je répetais que je n'avais rien consommé) c'est grave, du coup vous faites des articles, vous les supprimez pas et vous laisser penser des choses. Moi je fais une vidéo calme pour rassurer les gens mais vous doutez. Ca y est, on va faire les poursuites judiciaires et on va rien laisser passer."