Laylow placé en garde à vue

Il a depuis été relâché.

Laylow fait partie de ces artistes qui cultivent un peu le mystère dans le milieu du rap. Il se fait plutôt rare en interview, dévoile assez peu d'informations sur sa vie privée ou sa vie familiale, bref, il préfère que les gens se concentrent sur sa musique. Et ça lui réussit plutôt bien, puisque ses deux derniers albums ont fait de véritables cartons, lui permettant de remplir Bercy par exemple, et de faire tomber les disques de platine. Il est d'ailleurs en train d'en préparer un autre, qui s'annonce bien lourd !

On a du coup été extrêmement surpris lorsque la news est tombée, plus tôt ce week-end : Laylow aurait été arrêté et placé en garde à vue. Selon le Journal Du Dimanche, il a été arrêté à cause d'un excès de vitesse et emmené en garde à vue à cause d'un test de dépistage positif à la cocaïne. Des informations vraiment surprenantes, qui se sont révélées à moitié fausses : le rappeur a bien été arrêté, et dépisté positif à la CC. Mais lors de la prise de sang effectuée au poste, il était complètement clean et a donc pu repartir sans problèmes.

🚨LAYLOW s’est exprimé sur l’affaire



Il confirme avoir été libéré, avoir récupéré sa voiture et son permis.



Il a également annoncé travailler sur son prochain album.pic.twitter.com/VcJQe1ZBua — RAPLUME (@raplume) March 11, 2023

Laylow a d'ailleurs fait une petite vidéo pour rassurer tout le monde, puisque la nouvelle a pris énormément d'ampleur sur les réseaux sociaux. Il affirme ne pas être dans ce genre de délire, et être désormais totalement libre, avec son permis et sa voiture. Seuls 3 points lui ont été retirés. Rien à voir donc avec les "informations" sulfureuses partagées par le Journal Du Dimanche, qui a d'ailleurs corrigé le tir en annonçant sa libération quelques heures après les faits.

On a aussi une petite pensée pour les sources internes de la police, qui font fuiter les informations dans la presse alors que l'enquête est encore en cours (et que, pour le coup, il n'y a rien à dire...)... Continuez à mentir aux gens et à leur taper dessus dans les manifs, faudra pas pleurer ou faire des cérémonies d'hommage quand le karma se chargera de vous...