Kofs : le superbe geste de Franck Ribéry pour la mère du rappeur

Ribéry est un homme généreux, ce n'est plus à prouver.

En pleine promo de son album "Matrixé", le rappeur marsellais Kofs a parlé des quatre personnes les plus importantes dans sa vie et dans sa carrière d'artiste : Alonzo, Fianso, Jul et Franck Ribéry. Pour Rap Élite, il est revenu sur une anecdote survenue pendant la période COVID avec ce dernier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux hommes semblent être très proches.

"C'est mon frère, et il m'aide dans la vie de tous les jours"

En pleine période Covid, alors que les aéroports de Marseille et d'Alger étaient fermés ou limitaient les vols en provenance de l'étranger, Kofs était dans l'impossibilité de faire venir sa mère en France. Une situation angoissante pour l'interprète de "Bang Bang Bang". Il a alors évoqué cette situation lors d'une discussion téléphonique avec le joueur de football alors que les deux hommes prenaient des nouvelles l'un de l'autre.

"Il n'y avait pas de vols, personne ne pouvait revenir d'Algérie. Et moi j'avais peur pour la daronne là-bas. Un jour, je discute avec Franck, on prend des nouvelles. Il me dit : "la daronne ça va ?", je lui dis "elle est au bled, j'essaie de la faire revenir et on finit la discussion. Il me rappelle 20-25 minutes après et me dit de faire venir ma mère à Alger, il avait affrété un jet privé..."

Le lendemain, la mère de Kofs s'envolait d'Alger pour rejoindre son fils. Avec ce superbe geste, La générosité Ribéry n'est vraiment plus à prouver. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'une amitié pareille, c'est rare...

"Voilà pourquoi je le dédicace, il est très important dans ma vie"

Ce n'est pas la première fois que le Boulonnais se montre généreux et fait de si beaux gestes (hors foot). Déjà en période de Covid, il avait fait un don de 200 000 euros à un hôpital d'Oran et un autre de 50 000 pour une collecte de fonds en faveur des hôpitaux italiens. La classe !