Deuxième extrait du troisième album du Marseillais qui sort en février 2023.

Alors qu'il l'annonce pour le 3 février 2023, Kofs sort un nouvel extrait de son album. Le featuring avec Lacrim sur une grosse prod, mélange old et new school. Une boucle de piano caresse des 808 bien grasses. Les voix rocailleuses et reconnaissables de ces deux artistes fonctionnent bien ensemble. Nul doute que ce morceau est d'ores et déjà une belle réussite.