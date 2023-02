Booba menace Meta et Gims

Ça va partir en vrille cette affaire.

Booba est sur un énorme rythme de croisière niveau clashs depuis un peu plus d'un an. Après Ninho, Vald, Niska, Maes, le Duc a également lancé une croisade contre les influenceurs/arnaqueurs qui gravitent autour de Magali Berdah, dont Marc Blata, et même Cyril Hanouna, entre autres. Le tout, sans oublier ses rivaux plus anciens comme GIms, Rohff ou Kaaris. Bref, à 46 ans, Kopp est toujours en grande forme (ou il s'ennuie énormément à Miami), et a décidé d'augmenter la pression encore un peu sur la tête de ses adversaires.

Des adversaires de taille, cette fois, puisque Booba s'en prend directement à Meta, de manière menaçante. Méta, qui est l'entité qui gère aujourd'hui à la fois Facebook et aussi Instagram, entre autres, et qui a donc la main sur la désactivation des comptes qui ne respectent pas les règles des réseaux sociaux. Mais B2O a prévenu : soit il récupère ses comptes avant la fin du weekend, soit il balance des vidéos qui prouveraient que c'est Magali Berdah qui a demandé à ce que Kopp soit coupé des réseaux.

.@MetaFrance Bon bah mes comptes ne sont toujours pas réactivés. Je laisse passer le week-end et lundi je post @MagaliBerdah qui avoue avoir des contacts chez vous. Vous ne me laissez pas le choix. À lundi... 🏴‍☠️ — Booba (@booba) February 2, 2023

Un avertissement, après sa demande de récupération de ses comptes faite plus ou moins poliment il y a quelques jours. Mais comme il a beaucoup de temps libre, Booba ne s'est pas arrêté là et il en a profité pour taquiner Gims également. Dans un tweet, il déclare : "j'ai du solide sur Damba la farouche les jets etc... tu vas kiffer. Enfin t'es sûrement au courant déjà.Bonnes séances de dédicaces". Par la même occasion, il envoie un petit missile à Gims, qui n'est pas dans sa plus grande période niveau ventes. On se demande quand est-ce que Kopp va se fatiguer de tout ça...