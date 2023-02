"En Clair", épisode 20 : Salimata Sylla, Tyre Nichols et Booba VS Cyril Hounana

Accompagné de Yamcha et Enda Hood, GriceTV décrypte l’actualité.

Cette semaine, GriceTV et ses deux chroniques Yamcha et Enda hood décrypte les sujets chauds de l’actualité. Dans ce vingtième épisode, ils évoquent la polémique autour de Salimata Sylla, une basketteuse voilée exclue ainsi que la mort brutale de Tyre Nichols aux États-Unis. Ils parlent également de la série "En Place" de Jean-Pascal Zadi et François Uzan et le clash Booba vs Cyril Hanouna.