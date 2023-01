High et Fines Herbes : Snoop Dogg veut 250 000 $ pour participer au show de Caballero et JeanJass

Rien que ça.

Caballero & JeanJass se sont confiés sur la saison 4 de leur émission "High & Fines Herbes". Un invité de rêve a été envisagé, puis vite mis de côté, à la vue du cachet qu’il réclamait. Son nom ? Snoop Dogg.

En décembre dernier, Caballero & JeanJass ont terminé l’année avec une excellente nouvelle qui a ravi un grand nombre de leurs fans, l’annonce du retour de "High & Fines Herbes". La saison 4 a débuté début janvier avec un panel de prestigieux invités. Entre les folles épreuves, les discussions incroyables et la bonne ambiance, tout y est et cette quatrième saison suit les traces des précédentes. Le prochain épisode de l’émission (épisode 5) sera d’ailleurs mis en ligne ce mercredi 18 janvier dès 18h.

La semaine s’annonce donc plutôt chargée pour le duo puisqu’en plus d’un nouvel épisode, c’est ce vendredi 20 janvier que "High & Fines Herbes mixtape vol. 2 saison 4", sera disponible sur toutes les plateformes. Un projet riche en terme d’invités comme l’a dévoilé la tracklist partagée il y a quelques jours. Entre autres, Rim'K, Soso Maness, So La Lune, Jok'Air et de nombreux artistes ont répondu présents. Caba & JJ savent très bien s’entourer.

Les artistes belges sont donc en pleine promotion de leur mixtape et ont été invités dans Le Code sur Apple Music. L’épisode sera posté aujourd’hui à midi, mais dans extrait partagé sur les réseaux, ces derniers évoquent leur invité de rêve. En effet, ils se sont confiés sur la préparation de H&FH et lorsque Mehdi Maïzi leur a demandé qui était leur invité rêvé, la réponse a été sans appel, Snoop Dogg. Cependant, s’offrir cette légende du rap us a un coût et pas des moindres. Cabellero expliquait :

"C’est forcément Snoop Dogg qui demande un cachet de 250.000$ pour l’heure. C’est un vrai chiffre. On a réussi à avoir au moins ce chiffre-là, ce renseignement. Snoop Dogg qui apparaît dans un programme c’est 250.000$ l’heure. Ça nous a très vite refroidis".

JeanJass ajoutait ensuite :

"Les Américains, ce serait cool. Mais côté francophone par exemple, tu sais les trucs que souvent je lui dis, moi j’aimerais bien Alain Chabat par exemple, ou Jean-Claude Van Damme, ce serait incroyable. Tu mets un Jimmy la Loutre et un Van Damme dans la même image et un Gazo dans la même pièce, ça explose".

Effectivement, avec ce type d’invités francophones, le résultat serait forcément incroyable...et beaucoup moins coûteux. Snoop Dogg sera peut-être pour une prochaine saison, qui sait !