Préparez vos poumons : la Saison 4 d'High & Fines Herbes est là !

Le stoner show épique de Caba et JJ est enfin de retour et rend hommage à Luv Resval.

Une saison 4 et deux premiers épisodes qui font plaisir

Cela faisait un bon moment qu'on avait l'eau à la bouche et les yeux trop blancs : après de nombreuses vidéos et mois d'aguichage, l'émission belge est enfin de retour ! Les deux premiers épisodes de la saison 4 sont sortis, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le duo a vu les choses en grand. La mise en scène est complétement absurde et le casting est savoureux. Hormis les candidats d'élite proposés par le show, on retiendra, entre autres, les intros avec Vladimir Cauchemar, la présence de Mehdi Maïzi qui avait participé à la promo de l'émission, ou encore Gazo, Da Uzi, Rim'k ...

Un hommage à Luv Resval

On le sait, le rappeur Luv Resval était une des figures de l'émission. Ancien candidat et kickeur sur la mixtape du projet, il fait aussi une apparition dans l'épisode 2 de cette nouvelle saison. Voilà pourquoi, avant de commencer cette quatrième saison, il était important de lui rendre hommage. Ainsi, au début de l'épisode 1 on peut voir une illustration de type One Piece sur un fond noir, avec une légende simple : "Toute la famille High & Fines Herbes dédie cette nouvelle saison à Luv Resval. Repose en paix". Un hommage important et nécessaire au rappeur décédé en octobre dernier. Son frère Savage Toddy fait également partie des candidats.

Des épreuves loufoques et du bon produit

Comme toujours, Caba, JJ et leur équipe ont réfléchi intensément à des épreuves absurdes et à comment les nommer. On pourra donc voir les candidats s'affronter dans l'Aquarium Mortel, ou encore le High Star Game, entre deux recettes de cuisine, dégustation de plats et discussions de rap sérieuses. L'objectif est simple : obtenir le poumon d'or, le tout aux milieux des incroyables paysages californiens... Un régal donc, à consommer (sans/avec ?) modération.