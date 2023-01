Caballero et JeanJass : découvrez le tracklisting de "High & Fines Herbes saison 4"

Une une foule d'invités prestigieux.

Caballero et JeanJass ont lancé en grandes pompes la quatrième saison de leur télé-réalité enfumée "High et fines herbes". Alors qu'un nouvel épisode vient de sortir, les deux rappeurs belges ont dévoilé le tracklisting complet du projet qui accompagne les images avec une belle brochettes d'invités puisqu'on y retrouve Rim'K, Soso Maness, So La Lune, Enima, Limsa d'Aulnay, Le Juiice, Savage Toddy, Jok'Air, Sopico, Rowjay, El Grande Toto et Thaomey.