Takeoff : ses parents en guerre pour son héritage

C'est vraiment moche l'argent...

Décédé il y a quelques semaines des suites d'une fusillade, qui a éclaté à la fin d'une partie de dés avec des mecs du hood,Takeoff a laissé un grand vide dans le rap US. Celui qui était le "travailleur de l'ombre" du trio Migos aura marqué le game de son empreinte, avec des idées (le triplet flow) et des morceaux qui auront engrangé plusieurs centaines de millions de streams, et les millions de dollars qui vont avec. Si Quavo et Offset se sont montrés submergés par la peine, les parents de Takeoff, eux, ont gardé le sens des priorités...

D'après la presse américaine, le rappeur est en effet décédé sans avoir le temps d'écrire un testament. Une situation qui ne poserait pas de problèmes lorsque les "ayants droit" s'entendent bien, sauf que voilà : selon la loi de Géorgie, les parents peuvent bénéficier des "droits exclusifs sur son argent et ses biens", ce qui comprend également son catalogue musical et les revenus générés par les ventes et le streaming. Et les deux parents de Takeoff, Titania et Kenneth, sont séparés et ne peuvent apparemment plus se sentir...

L'héritage de Takeoff, estimé à 26 millions de dollars, aurait donc provoqué une guerre entre le père et la mère du rappeur, qui veulent chacun s'approprier le butin. Si Takeoff aurait surtout été élevé par sa mère, rien ne permet pour l'instant à la justice de trancher en faveur de l'un ou de l'autre et on se dirige probablement vers un long procès pour les départager. Tout ça alors qu'il suffirait de faire 50/50, et qu'avec la moitié de 26 millions on est normalement à l'abri jusqu'à la fin de sa vie et même plus...

La morale de cette histoire, c'est que "L'Argent Pourrit Les Gens", comme l'affirmait NTM en 1991 sur leur premier album... Alors pensez à bien mettre toutes vos affaires en ordre dès que vous avez un peu de thunes. Sinon, s'il vous arrive quelque chose, ça va partir en vrille entre ceux qui restent...